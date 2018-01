Mundo

Antigo chefe da diplomacia quer concorrer às eleições

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, João José “Huco” Monteiro, anunciou quarta-feira que será candidato à Presidência do país nas eleições de 2019.

Guineenses podem ser chamados a irem às urnas em Maio para eleger os novos deputados

Fotografia: Issouf Sanogo | AFP

Actualmente comissário dos Recursos Humanos da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), “Huco” Monteiro anunciou a sua candidatura nas redes sociais.

“Vou-me candidatar às eleições em 2019 para pagar o meu quinhão” com o país, afirmou “Huco” Monteiro, que prometeu apresentar, ainda em 2018, as linhas fortes da sua candidatura que, disse, visará “essencialmente apaziguar a cimeira do poder”, através de uma liderança desprendida, moderna e exemplar.

Além de ministro dos Negócios Estrangeiros, Monteiro, sociólogo de formação, investigador sénior no Instituto Nacional de Pesquisa, desempenhou, entre outros cargos, os de ministro da Educação, director do Instituto de Apoio ao Emigrante, e foi também responsável do programa de combate à SIDA e fundador da Universidade Colinas de Boé.

Membro fundador do Partido da Convergência Democrática (PCD), “Huco” Monteiro foi igualmente militante do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Embora tenha feito parte dos dois partidos, “Huco” Monteiro assume ter deixado de ter militância partidária.

A Guiné-Bissau deve realizar eleições legislativas ainda este ano e presidenciais em 2019.

O Presidente José Mário Vaz defendeu, no passado dia 16 de Dezembro, que gostaria que as duas eleições fossem realizadas em simultâneo, em 2019. Entretanto, o secretário-executivo da Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau, José Pedro Sambú, afirmou, quarta-feira, que a instituição está tecnicamente preparada para realizar as legislativas no mês de Maio de 2018, se for a decisão do Presidente guineense. O responsável reuniu-se em audiência de trabalho com o Chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, para fazer o ponto de situação da preparação para as eleições, as quais dependem de uma data exacta a ser marcada por decreto presidencial.

No calendário normal, as legislativas devem ter lugar este ano e as presidenciais no próximo.

Vários partidos e sectores da sociedade guineense manifestam-se contrários à realização de eleições em simultâneo. À saída da audiência com o Chefe de Estado, o secretário-executivo da CNE disse aos jornalistas que demonstrou a José Mário Vaz que tecnicamente é possível realizar eleições em 2018 e que o Presidente “foi receptivo”.

José Pedro Sambú disse acredita que José Mário Vaz “está a aguardar pela melhor altura” para anunciar a data da realização das legislativas.



Fim da crise à vista

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, a semana passada que os próximos dias serão cruciais para que os guineenses demonstrem ao mundo que são capazes de acabar com a crise política que, afirma, tem provocado cansaço a todos.

No discurso à nação proferido domingo, por ocasião do fim do ano, o Chefe de Estado guineense considerou que é chegada a hora de se acabar com a crise que já dura há mais de dois anos através de soluções internas que conduzam à reconciliação.

“Nós não devemos confiar mais nos outros que vêm de fora, desvalorizando e deixando de lado os nossos irmãos. Essa atitude não é boa para a imagem do nosso povo e nem para o nosso país”, defendeu.

José Mário Vaz sublinhou serem válidas todas as propostas de saída da crise apresentadas até aqui, nomeadamente o Acordo de Conacri e o roteiro que o próprio elaborou e demonstrou aos seus homólogos na última cimeira da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), realizada na Nigéria, no passado dia 16 de Dezembro.

O líder guineense apontou o ano de 2018 como o da reconciliação e apelou a todos os cidadãos para unirem esforços para a saída da crise política, deixando de lado ambições e egoísmos. “Não podemos deixar que pequenas coisas nos dividam, todos somos irmãos e é certo de que um dia já divergimos em algum momento nas nossas vidas, mas nem por isso não reconsideramos as nossas posições”, afirmou Mário Vaz. Apesar do impasse político, o Presidente guineense entende que “o país mudou”.