Antigo chefe dos serviços em Niassa detido por roubo de marfim

Campeões do mundo chegam quinta-feira

A Selecção Nacional de futebol para amputados regressa ao país, nesta quinta-feira, com o troféu de campeões do mundo, proveniente da cidade de Guadalajara, México, onde no domingo à noite conquistou o título, ao derrotar na final a similar da Turquia, por 5-4, no Estádio de Santa Lucia, no município de San Juan de Los Lagos, após a marcação de grandes penalidades.