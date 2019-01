Antigo ministro moçambicano ouvido hoje

Mais de 80 mil crianças fora do sistema de ensino

Mais de 80 mil crianças vão ficar, este ano, fora do sistema de ensino na província do Bié, por falta de escolas e professores, anunciou, ontem, na cidade do Cuito, o governador provincial, Pereira Alfredo, depois de conferir posse ao novo director provincial da Educação, António Manuel.