Mundo

Antigo Presidente admite ter sido alvo de suborno

O antigo Presidente da Coreia do Sul, Lee Myung-bak, admitiu ontem, durante uma audiência sobre acusações de corrupção, ter recebido

100 mil dólares norte-americanos de um fundo secreto dos serviços de inteligência, noticiou a agência Yonhap.

De acordo com esta agência de notícias sul-coreana, citada pela francesa AFP, o antigo Chefe de Estado voltou para casa, depois de ter sido ouvido durante mais de 21 horas pelas autoridades do país, pela acusação de ter aceite milhões de dólares em subornos. Lee Myung-bak negou a maioria das acusações de corrupção, mas admitiu ter recebido fundos secretos por parte dos serviços de informação do país, de acordo com uma fonte do Ministério Público.

“O Presidente Lee nega a maioria das acusações”, disse a fonte à Yonhap, sublinhando, no entanto, que “ele admitiu ter recebido 100 mil dólares”.

A acusação afirma que o antigo Chefe de Estado recebeu 1,6 milhões de dólares.