Mundo

Antigo procurador criticado por juízes

A condenação do antigo procurador Orlando Figueira, na passada sexta feira, a uma pena de seis anos e oito meses de prisão efectiva resulta da “ausência de consciência crítica e valorativa sobre os actos que praticou”, de acordo com a leitura final da sentença.

Fotografia: DR

O antigo procurador Orlando Figueira foi, na sexta-feira passada, condenado pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa a uma pena efectiva de seis anos e oito meses de prisão pelos crimes de corrupção, branqueamento de capitais, violação do segredo de justiça e falsificação de documentos, no âmbito da Operação Fizz. O tribunal condenou também Paulo Blanco, advogado do Estado angolano, a quatro anos e quatro meses de pena suspensa. O empresário Armando Pires foi absolvido.

Na condenação, o tribunal teve em conta o facto de Orlando Figueira ter denotado “ausência de consciência crítica e valorativa sobre os actos que praticou, bem como uma ausência de interiorização dos deveres a que está adstrito quer enquanto cidadão, quer enquanto titular de um cargo público de grande dimensão”.

O colectivo de juízes explicou também que o crime de corrupção é “mais censurável relativamente a um magistrado do Ministério Público, do que a funcionários com funções menores no aparelho do Estado”, lê-se no acórdão a que a imprensa teve acesso.

O mesmo documento refere que “resultou provado que os arguidos Orlando de Jesus Cabanas Figueira e Paulo Amaral Blanco, segundo esquema previamente delineado, através da violação dos seus deveres funcionais, trabalharam para que fossem proferidos despachos destinados a favorecer o arguido Manuel Vicente e a sociedade Portmil.

Mais, resultou provado, que actuaram com o intuito de que, a troco da prolação dos referidos despachos no exercício das suas funções profissionais como Procurador da República no DCIAP, Orlando de Jesus Cabanas Figueira recebesse uma contrapartida pecuniária de valor não inferior a €763.429,88, que bem sabiam não ser legalmente admissível.

E, ainda, lograram que o arguido Orlando de Jesus Cabanas Figueira recebesse contrapartidas traduzidas da celebração de contratos de prestação de serviços, num primeiro momento com o Millennium BCP e posteriormente com o Activobank, que lhe permitira obter um rendimento mensal não inferior a 3.400 euros , no período compreendido entre Setembro de 2012 e Fevereiro de 2016, o que o arguido Paulo Amaral Blanco sabia ser contrário à lei e ao estatuto profissional do arguido Orlando de Jesus Cabanas Figueira, enquanto magistrado do MP”.

Recorde-se que os alegados pagamentos feitos pelo ex-Vice-Presidente angolano – de cerca de 760 mil euros – e a oferta de emprego a Orlando Figueira para o cargo de assessor jurídico do Banco Privado Atlântico, em Angola, em troca do arquivamento de inquéritos que visavam o antigo presidente da Sonangol, estiveram na base deste processo judicial.

Orlando Figueira foi condenado a oito anos e seis meses de prisão efectiva. Paulo Blanco a quatro anos e quatro meses de pena suspensa. Armindo Pires foi absolvido. Quer Orlando Figueira quer Paulo Blanco já admitiram recorrer da sentença.