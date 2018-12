Mundo

Antigo vice-ministro da Segurança sentenciado a prisão perpétua

O ex-vice-ministro da Segurança da China, Ma Jian, foi ontem condenado a prisão perpétua por corrupção e uso de informação privilegiada.

Fotografia: DR

O Tribunal Popular Intermédio de Dalian, no nordeste do país, condenou ainda Ma a pagar mais de 50 milhões de yuan em multas. Ma Jian admitiu ser culpado e decidiu não recorrer da sentença, detalhou a agência noticiosa oficial Xinhua. A Comissão Central de Disciplina e Inspecção do Partido Comunista Chinês anunciou, em Janeiro de 2015, que Ma tinha sido colocado sob investigação.

No mês seguinte, o ex-vice-ministro da Segurança Pública foi destituído de membro da Conferência Consultiva Política, uma espécie de senado sem poderes legislativos.

Ma, que trabalhou na agência de espionagem da China durante mais de 30 anos e ocupava o cargo de vice-ministro desde 2006, terá usado a influência em benefício do empresário Guo Wengui, um dos homens mais ricos da China, que vive actualmente em Nova Iorque.

Guo afirma ter várias informações comprometedoras para a liderança chinesa, incluindo sobre o Vice-Presidente Wang Qishan.

Após ascender ao poder, o Presidente Xi Jinping lançou uma campanha anticorrupção, hoje considerada a mais persistente e ampla na História da China comunista, e que resultou já na punição de um milhão e meio de membros do partido.