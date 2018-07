Mundo

Antigo Vice-Presidente foi detido por corrupção

O antigo Vice-presidente da Serra Leoa, Víctor Foh, e o ex-ministro das Minas Minkailu Mansara, foram detidos ontem, informou o chefe da comissão anti-corrupção daquele país, Francis Bem Kaifala.

Fotografia: DR

Bem Kaifala adiantou que ambos seriam libertados sob fiança nas próximas horas, mas deverão responder proximamente pelos crimes de que são acusados.

Uma comissão independente designada pelo Presidente Julius Maada Bio, assegurou na véspera, que a corrupção aumentou durante a vigência do anterior Governo, encabeçado por Ernest Koroma.

Entre as ilegalidades constam o roubo de propriedade do Estado e o envio de contratos estatais a familiares e ami-gos de funcionários governamentais.

O relatório da comissão presidencial assegurou que a corrupção e a má ges-

tão económica durante o anterior Governo deixaram a economia da Serra Leoa à beira do colapso, com uma dívida externa equivalente a quase me-tade do Produto Interno Bruto (PIB).

Aquando da sua eleição em Março, Maada Bio prometeu combater a corrupção e fazer reviver uma economia devastada pela queda de preços dos produtos básicos e uma epidemia de ébola que alcançou o ponto mais alto em 2014.