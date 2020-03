Mundo

Antigos “senhores” da guerra da RDC libertados pela Justiça

A Justiça congolesa libertou, ontem, o antigo chefe de guerra, Germain Katanga, condenado em 2003 pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), por crimes de guerra e contra a Humanidade, na província do Ituri (Nordeste), noticiou a AFP, que cita fontes em Kinshasa.

Lubanga e Ktatanga em acusados de mortes massivas de civis

Fotografia: DR

Germain Katanga foi posto em liberdade, 24 horas depois da libertação de um outro chefe de guerra, Thomas Lubanga, disse à AFP Emmanuel Cole, responsável de uma ONG local de direitos dos prisioneiros.

Entregue em 2007 ao TPI, Katanga, de 42 anos, foi condenado em 2014 a 12 anos de prisão, por cumplicidade em crimes de guerra e contra a Humanidade que mataram 200 pessoas. Conhecido como “Simba”, leão em swahili, por causa da ferocidade, Katanga foi um dos actores do conflito inter-comunitário que matou dezenas de milhares de pessoas em Ituri, entre 1999 e 2003.

Em 2004, foi patenteado a general, pelas Forças Armadas Congolesas (FARDC), em troca da rendição da sua milícia, e preso, em 2005, pelas autoridades congolesas. Transferido de Kinshasa para o TPI, em Dezembro de 2015, Katanga deveria ser libertado a 18 de Janeiro de 2016, mas voltou a ser acusado pelas autoridades congolesas pelos mesmos crimes. A sua libertação aconteceu um dia depois da de um outro chefe de guerra congolês, Thomas Lubanga, o primeiro congolês condenado na história do Tribunal Penal Internacional.

As libertações surgem numa altura em que se fala na morte de 700 civis por violência, na mesma província do Ituri (Noroeste), em 2017. Os dados foram publicados pelas Nações Unidas (ONU), que falam de um “possível crime contra a Humanidade”.