Antigos dirigentes da central de Fukushima condenados a cinco anos de prisão

O Ministério Público japonês pediu penas de cinco anos de prisão para três antigos dirigentes da companhia que explorava a central nuclear de Fukushima, devastada em 2011 por um tsunami, noticiaram ontem os media locais.

Os três arguidos, os únicos a serem julgados no âmbito deste acidente nuclear, são o então presidente do conselho de administração do grupo Tokyo Electric Power (Tepco), Tsunehisa Katsumata (77 anos), e dois antigos vice-diretores-gerais, Sakae Muto (66 anos) e Ichiro Takekuro (71 anos).

Acusados de "negligência que provocou a morte", os três declararam-se inocentes no julgamento.

O acidente nuclear de Fukushima foi o pior depois do da central soviética de Chernobyl (Ucrânia) em 1986. A acusação diz que os três homens não fizeram o suficiente, tendo em conta o risco de tsunami após o sismo de magnitude 9 na escala de Richter.

Os procuradores acusam os arguidos de terem tido dados que indicavam que a central poderia ser atingida por um tsunami.