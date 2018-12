Antigos dirigentes da central de Fukushima condenados a cinco anos de prisão

Igreja Católica receia “segundas intenções”

Sucedem-se as recções negativas ao anúncio do adiamento das eleições em três distritos da RDC, com a Igreja Católica local a emitir uma posição onde expressa o receio de que por detrás dessa decisão possam estar "segundas intenções" com o objectivo de protelar no tempo uma transferência democrática do poder