António Guterres preocupado com aumento da intolerância religiosa

O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou-se hoje "profundamente preocupado" face ao aumento da intolerância religiosa no mundo, "que inclui ataques directos às pessoas baseados em nada mais do que sua fé religiosa ou filiações"

Em entrevista ao portal Vatican News, do Vaticano, Guterres disse que "os ataques mortais contra as mesquitas na Nova Zelândia, as sinagogas nos Estados Unidos e as igrejas no Sri Lanka na Páscoa demonstram a urgência de agir para que todos, independente da sua fé religiosa, possam desfrutar plenamente seus próprios direitos humanos. A diversidade é uma riqueza, não uma ameaça".

Para o secretário-geral da ONU, "é chocante ver um número cada vez maior de indivíduos humilhados, molestados e atacados publicamente simplesmente por causa de sua religião ou fé", que considera que "as casas de culto em todo o mundo devem ser paraísos seguros para a reflexão e a paz, não lugares de derramamento de sangue e terror".

Em entrevista publicada na semana do encontro que vai ter com o Papa Francisco em Roma, Guterres afirmou que lhe quer exprimir "admiração pelo seu trabalho". O Papa Francisco "é uma voz forte sobre a crise climática, sobre a pobreza e sobre a desigualdade, sobre o multilateralismo, sobre a protecção dos refugiados e migrantes, o desarmamento e sobre muitas outras questões importantes". "Com o seu trabalho, o Papa está a contribuir para alcançarmos muitos dos nossos objectivos, inclusive para o desenvolvimento sustentável, a luta pelas mudanças climáticas e a promoção de uma nova cultura de paz", acrescentou ao Vatican News.

Nesta entrevista, António Guterres voltou a declarar-se "desiludido" com os resultados da Conferência do Clima que decorreu em Madrid, considerando que "a comunidade internacional perdeu uma importante ocasião para afirmar uma ambição mais decidida sobre a mitigação, a adaptação e o financiamento para lutar contra a crise climática".

"Mas não devemos render-nos, eu não me rendo. Estou, mais do que nunca, determinado a trabalhar para que 2020 seja o ano em que todos os países se comprometam em fazer o que a ciência considera necessário para alcançar a neutralidade das emissões de carbono até 2050 e para que a temperatura não aumente mais do que 1,5 graus. A crise climática é uma corrida contra o tempo para a sobrevivência da nossa civilização", afirmou.