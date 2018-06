Mundo

António Vitorino foi eleito por aclamação

António Vitorino foi eleito, ontem director-geral da Organização Internacional para as Migrações (IOM) por aclamação.

Português vai chefiar agência das Nações Unidas

O candidato português destronou Ken Isaacs, escolhido pelo Presidente norte-americano, Donald Trump e a costa-riquenha Laura Thompson, a actual vice-directora-geral da organização e tornou-se no primeiro europeu a ocupar o cargo.

O candidato português venceu as três primeiras rondas de votação, tendo passado à quarta com a candidata costa-riquenha, Laura Thompson.

Na terceira ronda, Ken Isaacs, o controverso candidato escolhido pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, foi eliminado, o que acontece pela primeira vez em décadas a um candidato dos EUA.

O candidato escolhido por Washington, apesar das suas declarações polémicas sobre os muçulmanos, foi o menos votado dos três aspirantes ao cargo, com 22 votos, pelo que não pôde participar na quarta volta.

Os 169 Estados-membros da Organização Internacional das Migrações (OIM) elegeram o novo director-geral do organismo que desde 2016 integra a estrutura multilateral da ONU.

A candidatura de Vitorino à liderança desta organização fundada no início da década de 1950 foi formalizada pelo Governo português em Dezembro do ano passado.

A OIM foi integrada na estrutura multilateral da ONU a 25 de Julho de 2016. Antes, a organização tinha recebido, em 1992, o estatuto de observador permanente na Assembleia-Geral da ONU e assinado um acordo de cooperação (1996).

A par dos 169 Estados-membros, a OIM conta com oito países com estatuto de observadores.