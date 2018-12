Anunciada detenção de novo chefe da máfia siciliana

1º de Agosto joga em Oyo presença nas Afrotaças

No embalo da fusão da época passada com a presente, o 1º de Agosto discute frente à Association Sportive Otohô, hoje às 15h30, no Estádio Marien Ngouabi, na localidade congolesa de Owando, a continuidade na corrida à fase de grupos da 23ª edição da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol, depois do brilharete sustentado pela presença nas meias-finais.