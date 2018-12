Anunciada detenção de novo chefe da máfia siciliana

Finanças e Inspecção Geral do Estado assinam protocolo

O Ministério das Finanças e a Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE) assinaram ontem, em Luanda, um protocolo de cooperação, que prevê o estabelecimento e aprofundamento do cumprimento das respectivas atribuições legais e em que é sublinhado o alinhamento ao novo paradigma do Executivo de combate à corrupção e a todas as práticas lesivas ao erário.