Mundo

Anunciado calendário para as eleições gerais

As próximas eleições presidenciais e legislativas na Nigéria vão decorrer a 16 de Fevereiro de 2019, anunciou a Comissão Nacional Eleitoral Independente (INEC).

Nigerianos escolhem novo presidente e deputados em 2019

Fotografia: afp

O presidente da INEC, Mahamood Yakubu, que revelou o calendário das eleições gerais, marcando assim oficialmente o arranque das actividades políticas, declarou à imprensa em Abuja que as eleições dos governadores e das assembleias estaduais vão decorrer a 2 de Março de 2019.

As primárias para as presidenciais e legislativas devem iniciar-se a 18 de Agosto deste ano, e serão seguidas de campanhas oficiais a partir de 18 de Novembro. As campanhas para as eleições dos governadores e das assembleias estaduais devem arrancar a 1 de Dezembro de 2018.

Segundo Yakubu, quando os partidos políticos e os candidatos lançarem a campanha para as eleições, todo o mundo deverá evitar a violência e conduzir as suas actividades políticas e de caça ao voto de forma limpa.

Para ele, as eleições gerais são um momento decisivo na história da democracia na Nigéria e a Comissão não pretende fugir à regra e fará tudo para melhorar a organização das eleições.

“Contrariamente à prática passada de anunciar as datas na aproximação das eleições, a Comissão decidiu desta vez que as nossas eleições presidenciais e da Assembleia Nacional vão decorrer no terceiro sábado do mês de Fevereiro de cada ano eleitoral.

“Por seu turno, as eleições dos governadores e das assembleias estaduais decorrem duas semanas mais tarde, ao passo que a Comissão escolheu o sábado, 16 de Fevereiro de 2019, como data das eleições presidenciais e legislativas e o sábado, 2 de Março de 2019, para as eleições dos governadores e das assembleias estaduais”, referiu.

Yakubu explicou a decisão da Comissão de fixar as datas das eleições pela vontade de conferir serenidade ao calendário eleitoral e permitir a todos os actores preparar convenientemente o pleito.