Apagão deixa Argentina e Uruguai sem luz eléctrica

O apagão que afectou na manhã de ontem 48 milhões de pessoas na Argentina e no Uruguai não afectou o Brasil.

Cidades da Argentina e do Uruguai ficaram ontem sem energia

Segundo a agência de notícias EFE, a Companhia Estadual de Energia Eléctrica (CEEE) e a empresa Rio Grande Energia, que compartilham os serviços de distribuição de energia em toda a Região Sul do Brasil, também informaram que o apagão nos países vizinhos “não teve reflexos” no Brasil.

Segundo o Governo argentino, o apagão foi provocado por um “colapso” do sistema de distribuição de energia. Num curto comunicado, a Secretaria da Energia afirmou que o serviço eléctrico, que foi interrompido às 7h07 locais (11h07 em Angola), já foi restabelecido em Cuyo, NOA e Comahue.

O jornal “Clarín” cita declarações do subsecretário da Protecção Civil, Daniel Russo, a uma televisão argentina, que refere ter recebido informação de que podia levar “entre 6 e 8 horas para restabelecer o serviço”.

Do lado uruguaio, a empresa estatal Administração Nacional de Centrais de Transmissões Eléctricas (UTE) afirmou que a falha foi detectada às 7h06 e afectou boa parte do país, sobretudo as cidades do litoral do Rio da Prata, que inclui a capital Montevideu.