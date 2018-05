Mundo

Apesar das dificuldades prevalece o optimismo

Victor Carvalho

Apesar da delapidação do seu sistema de saúde e da imensidão do território, as autoridades da República Democrática do Congo (RDC) estão firmemente optimistas de que estão habilitadas para suster este surto de ébola que já matou 22 pessoas.

Autoridades tentam encontrar três pessoas fugidas de um “centro de isolamento” de ébola

Fotografia: DR

Este optimismo foi reafirmado mesmo depois da descoberta de um caso positivo, que depois se revelou fatal, em Mbandaka, uma cidade com um milhão de habitantes, perto do Congo Brazzaville e que há quatro anos foi das mais afectadas no anterior surto de ébola que provocou mais de 11 mil mortes.

Um dos maiores especialistas no combate ao ébola na RDC, Jean-Jacques Muyembe, que trabalhou com a equipa que identificou em 1976 o primeiro caso da doença no país, disse estar confiante no sucesso dos actuais esforços para suster o surto devido à experiência que o país já tem neste tipo de trabalho.

Desempenhando actualmente as funções de director do Instituto Nacional de Pesquisas Biomédicas, o especialista sublinhou que depois de ter visitado as zonas que agora estão a ser afectadas verificou que a situação é muito diferente da que existia em 2014, quando foi detectado o anterior surto de ébola.

“As pessoas agora estão a trabalhar bem, sabem perfeitamente o que fazer e como fazer para impedir a propagação da doença. Isso é muito positivo e deixa-me absolutamente tranquilo”, disse.

Também Michel Yao, um dos responsáveis da Organização Mundial de Saúde (OMS) em África disse ter ficado surpreendido com o que viu nas deslocações que fez às zonas onde o ébola foi já declarado.

“A resposta que as equipas estão a dar é a adequada a este tipo de situação, pelo que dentro em breve poderemos declarar que o surto está ultrapassado”, afirmou em Kinshasa numa reunião entre representantes das principais organizações internacionais que trabalham na RDC com programas de ajuda humanitária.



Surto detectado em Bikoro

O actual surto de ébola foi detectado em Bikoro, uma pequena cidade rural a norte de Kinshasa, a 8 de Maio. De imediato, o Governo e algumas organizações internacionais que operam no país deslocaram-se para as áreas afectadas e deram início ao isolamento das pessoas supostamente atingidas pelo vírus.

Uma das principais dificuldades com que se depararam foi o acesso às áreas atingidas, o que obrigou à mobilização de meios aéreos para transportar pessoal e equipamentos para instalar um hospital de campanha devidamente apetrechado para a triagem e tratamento das pessoas infectadas.

Para vencer as dificuldades, a OMS e os Médicos Sem Fronteiras criaram uma “ponte aérea” para transportar tudo o que fosse necessário para isolar a área afectada e tratar os doentes.

Mas se o facto do surto ter sido detectado numa zona remota e isolada dificultou o acesso por parte das equipas médicas, por outro facilitou o trabalho para evitar que ele se propagasse e atingisse zonas mais populosas onde poderia afectar um maior número de pessoas.

Mas, o receio entre as equipas médicas aumentou quando no dia 17 foi detectado numa cidade urbana, Mbandaka, o primeiro caso confirmado de morte por ébola.

Mbandaka é uma cidade com mais de um milhão de habitantes e localizada junto ao Rio Congo, logo um lugar de passagem para as pessoas que fazem a travessia entre Kinshasa e Brazzaville. Por isso, neste momento, o grande desafio é impedir que o surto de ébola se amplifique neste grande centro urbano, o que obrigou ao completo isolamento da zona onde a pessoa infectada viria a morrer.

Para complicar a situação, três familiares da pessoa infectada e que com ela conviveram pouco antes de morrer, fugiram do centro de isolamento em que se encontravam e foram orar numa igreja vizinha, não se sabendo ainda o seu estado epidemiológico.

Não obstante estes “acidentes de percurso”, as autoridades estão optimistas e garantem estar preparadas para fazer frente a mais este surto de ébola de modo a garantir a segurança de toda a população.