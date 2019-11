Mundo

Apoiantes de Guaidó invadem a Embaixada da Venezuela

No dia da abertura da Cimeira dos BRICS em Brasília, 20 partidários do auto-proclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, invadiam a Embaixada do país em Brasília.

Polícia brasileira tenta repor a normalidade na representação diplomática da Venezuela

Fotografia: DR

O gesto deve levar a um constrangimento diplomático do Governo brasileiro, uma vez que os líderes da China e Rússia apoiam Nicolás Maduro, ao contrário de Jair Bolsonaro, que reconheceu Guaidó como presidente legítimo da Venezuela.

Os invasores chegaram por volta das 4h00 locais (9h00 em Angola), de acordo com a Polícia Militar, e tentaram expulsar do prédio os funcionários da Embaixada. Segundo relatos, os apoiantes de Guaidó pularam o muro para entrar no local.

Embora a Polícia Militar brasileira tivesse sido chamada, os agentes não entraram no edifício por se tratar de território estrangeiro. Entretanto, os simpatizantes de Guaidó permaneceram no prédio.

María Teresa Belandria, indicada por Guaidó como embaixadora no Brasil e reconhecida pelo Presidente Jair Bolsonaro, disse em nota que alguns funcionários da Embaixada entraram em contacto e anunciaram que “reconhecem o presidente Juan Guaidó” e que entregariam “voluntariamente a sede diplomática à representação legitimamente credenciada no Brasil”.

A venezuelana chegou ao Brasil em Fevereiro, pouco menos de um mês depois que Guaidó se autoproclamou novo Presidente da Venezuela após a Assembleia Nacional daquele país não reconhecer o mandato que o Presidente Nicolás Maduro iniciou em Janeiro passado.

Parlamentares do PT e PCdoB denunciaram a invasão à Embaixada em Brasília. Num vídeo divulgado pelo senador Humberto Costa, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) afirma, diante da representação diplomática, que os invasores estão uniformizados e que uma “milícia foi contratada” para realizar a invasão, que descreveu como “uma violação do território venezuelano”.

Pimenta disse que houve “um confronto bastante violento” entre defensores e partidários do Governo do Presidente Nicolás Maduro dentro da Embaixada.

Segundo o jornal “Folha de S. Paulo”, o encarregado de negócios da Venezuela no Brasil, Freddy Meregote, enviou áudios aos parlamentares e lideranças de movimentos sociais para que saíssem em seu socorro.

“Companheiros, informo que pessoas estranhas às nossas instalações estão entrando [na Embaixada], estão violentando o território venezuelano. Necessitamos de ajuda e uma activação imediata de todos os movimentos sociais e partidos políticos”, afirmou Meregote, negando que funcionários da Embaixada tenham permitido a entrada do grupo por não reconhecerem o Governo de Maduro.

Guaidó se autoproclamou Presidente da Venezuela em Janeiro, afirmando que Maduro “usurpou” o poder, num processo fraudulento de votação que levou à sua reeleição em 2018. Brasil, Estados Unidos e outros cerca de 50 países reconhecem o líder da oposição como Presidente do país.

A Venezuela não tem embaixador no Brasil desde 2016, quando Maduro convocou o diplomata do país em Brasília em protesto contra o “impeachment” da antiga Presidente Dilma Rousseff.

Brasília nega ter incentivado invasão à Embaixada

O Governo brasileiro informou ontem, em comunicado, que não tomou conhecimento nem incentivou a invasão da Embaixada da Venezuela em Brasília, capital do país, ao início da manhã. “Como sempre, há indivíduos inescrupulosos e levianos que querem tirar proveito dos acontecimentos para gerar desordem e instabilidade. O Presidente da República jamais tomou conhecimento e, muito menos, incentivou a invasão da Embaixada da Venezuela, por partidários do Sr. Juan Guaidó”, refere a nota do Gabinete de Segurança Institucional. O Executivo brasileiro acrescentou que as forças de segurança do país estão a tomar providências para que “a situação se resolva pacificamente e retorne à normalidade”.