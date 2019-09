Mundo

Apple contesta revelações de pesquisadores do Google sobre ataque a iPhones

A Apple contestou nesta, sexta-feira, a maneira como pesquisadores da equipa de segurança cibernética do Google, da Alphabet, caracterizaram uma falha de segurança do iPhone que, segundo eles, poderia ser usada para rastrear os usuários do smartphone em tempo real.

De acordo com a Reuters, os pesquisadores do Google Project Zero disseram na semana passada que cinco falhas de segurança levaram a um “esforço contínuo para hackear usuários de iPhones em determinadas comunidades por um período de pelo menos dois anos”.

A Apple disse, na sexta-feira, que os ataques “eram restritos” e afectaram “menos de uma dúzia de sites que focam em conteúdo relacionado à comunidade uigure”, em vez do ataque “em massa” contra usuários do iPhone descrito pelos pesquisadores do Google. A Apple também disse que corrigiu o problema dentro de dez dias após ter sido notificada pelo Google.