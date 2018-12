Apreendida droga com foto de Ronaldo

Quénia vai substituir moeda em circulação

As autoridades quenianas anunciaram a decisão de retirar de circulação as moedas com as imagens dos antigos chefes de Estado, substituindo-as por outra onde se poderão ver animais da sua fauna selvagem, naquilo que é a tentativa assumida pelo Presidente Uhuru Kenyatta de prevenir a “glorificação dos antigos líderes”.