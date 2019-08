Apreendidas armas em casa de traficante de droga em Barcelona

Namíbia e Zimbabwe decidem hoje o título

As selecções Nacionais de futebol da Namíbia e do Zimbabwe, em masculinos disputam hoje às 10h00, no Estádio Municipal dos Coqueiros, a final do torneio da 10ª edição dos Jogos de Cooperação dos Chefes de Polícias da Região (SARPCOO'2019), dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).