Mundo

Apresentada queixa contra antiga ministra da Justiça da Guiné-Bissau

O ex-Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Bacari Biai, apresentou, quinta-feira, no Ministério Público, uma queixa-crime contra a antiga ministra da Justiça, Ruth Monteiro, por esta ter, alegadamente, apontado o seu envolvimento em tráfico de droga.

ONU está preocupada com alegado envolvimento de altas individualidades no tráfico de droga

Fotografia: DR

“Eu vim cá pedir para que a doutora Ruth Monteiro esclareça e prove quando é que sou amigo de traficantes e quando é que me envolvi no tráfico de drogas”, afirmou Bacari Biai, em declarações aos jornalistas, em Bissau, disse, à Lusa. Bacari Biai disse que Ruth Monteiro fez aquelas insinuações numa entrevista a um jornal em Portugal, onde se encontra actualmente.

“Ela proferiu essas declarações em Portugal numa entrevista ao jornal Expresso”, defendeu o antigo Procurador-Geral guineense, lembrando que está na Função Pública “há mais de 30 anos” e por isso não irá tolerar que se ponha em causa o seu nome. “Quero lavar a minha imagem, porque quer a Constituição e as demais leis conferem a cada cidadão o direito de, ao se sentir ofendido nos seus direitos, recorrer à Justiça”, sublinhou Biai, salientando ter construído uma imagem de “honestidade e incorruptibilidade”.

O ex-procurador disse que não tem dúvida de que Ruth Monteiro será julgada e condenada porque “mentiu”. Ruth Monteiro era ministra da Justiça do Governo de Aristides Gomes e liderava a Polícia Judiciária, quando aquela Polícia criminal apreendeu mais de duas toneladas de cocaína no território guineense em 2019.

Ruth Monteiro regressou a Portugal há cerca de um mês, após vários dias refugiada numa embaixada, em Bissau, na sequência de alegadas perseguições de que teria sido alvo, depois da demissão do Governo de que fazia parte pelo actual Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló. Em entrevistas já em Portugal, a advogada disse que temeu pela vida enquanto esteve em Bissau.



Advertência nas Pescas

O ministro guineense das Pescas, Malam Sambú, disse, esta semana, que as embarcações pesqueiras estrangeiras que operam no país estão obrigadas, a partir de 1 de Julho, a abastecer o mercado guineense, sob risco de perderem a licença. Segundo a Lusa, o governante deu, até ao próximo dia 30, aos navios de pesca industrial que têm no contrato a obrigação de abastecer o mercado local, comecem a fazê-lo.

Caso contrário não terão a licença renovada. “Não podemos ter peixe se a nossa população não comer o nosso peixe”, observou Malam Sambú, embaixador da Guiné-Bissau na China, entre 2010 a 2020. O ministro defendeu que o Estado guineense “não pode aceitar” que navios a pescar nas águas do país, façam a descarga do pescado no Senegal e que os comerciantes guineenses o comprem naquele país para depois virem vender na Guiné-Bissau. “Não é justo”, assinalou.

Ao abrigo de um acordo que deve vigorar entre 2019 e 2024, 50 navios de países da União Europeia (Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia) podem pescar nas águas guineenses, contra o pagamento anual de 15,6 milhões de euros. Cerca de 70 navios de empresas chinesas também pescam actualmente nas águas guineenses.

Há relatos de falta de pescado no mercado guineense devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. No futuro, o ministro Malam Sambú quer avançar para a assinatura de um acordo entre a Guiné-Bissau e a China, dentro dos moldes existentes com a União Europeia. De imediato, o ministro disse estar a trabalhar no sentido de equipar o Ministério das Pescas com aparelhos, nomeadamente drones, para reforçar a fiscalização das águas guineenses que têm sido invadidas por pescadores ilegais, conforme relatos de pescadores artesanais, um pouco por todo o país.

“Sem a fiscalização das nossas águas, os recursos marítimos serão delapidados. É preciso que tenhamos um total controlo sobre as águas marítimas e isso exige meios que estamos a lutar para conseguir”, assinalou Malam Sambú.

O governante guineense afirmou, também, ser sua prioridade passar a certificar o pescado guineense “para trazer valor acrescentado ao produto”, bem como reforçar a formação de quadros do Ministério. A par da agricultura, a pesca é das principais fontes de receitas para o Estado guineense.