Mundo

Aprovação do Governo de Jair Bolsonaro sobe para 37 por cento no Brasil

O índice de aprovação do Governo do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, subiu para 37%, a maior percentagem desde que assumiu o poder em 2019, apesar da sua gestão questionada durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Fotografia: DR

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, 37 por cento dos brasileiros qualificaram a gestão de Jair Bolsonaro como "óptima ou boa", face aos 32 por cento que pensaram assim no final de Junho.

Este é o melhor resultado obtido por Bolsonaro nas pesquisas Datafolha desde a sua chegada à Presidência do Brasil em 01 de Janeiro de 2019. O índice de rejeição do Chefe de Estado, por sua vez, caiu 10 pontos, de 44 por cento para 34 por cento, enquanto outros 27 por cento consideram que o desempenho do Governo brasileiro é "regular".

Bolsonaro, que no passado criticou o resultado de outras pesquisas de opinião sobre a sua gestão, reagiu desta vez com ironia. "Certo, meia verdade ou 'notícia falsa'? Bom dia a todos", escreveu o chefe de Estado numa mensagem nas suas redes sociais juntamente com a imagem da capa do jornal Folha De S.Paulo, que publicou a pesquisa antecipadamente.

A sondagem foi feita a partir de entrevistas telefónicas com 2.065 pessoas, entre 11 e 12 de Agosto, e tem margem de erro de dois pontos percentuais. De acordo com o Datafolha, o aumento da popularidade do Governo brasileiro coincide com uma moderação no tom adoptado pelo Presidente e com a distribuição de subsídios destinados às camadas mais pobres da sociedade para amenizar os efeitos das medidas de distanciamento social impostas para conter a proliferação da Covid-19.

Jair Bolsonaro é um dos poucos líderes do mundo que nega constantemente o perigo do novo coronavírus. O Chefe de Estado brasileiro subestimou a pandemia desde o início e desafiou as medidas de distanciamento social impostas por governadores e prefeitos do país em diversas oportunidades.

O Presidente brasileiro foi infectado pelo novo coronavírus no início de Julho e já recuperou da doença. O Brasil é o país lusófono mais afectado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infectados e de mortos (mais de 3,2 milhões de casos e 105.463 óbitos), depois dos Estados Unidos da América.