Mundo

Aprovada Lei contra mensagens de ódio

A Assembleia Nacional francesa aprovou ontem um projecto de Lei contra as me- nsagens de ódio online que obriga as grandes plataformas a retirar os conteúdos deste tipo num prazo de 24 horas.

Fotografia: DR

Após uma análise em primeira leitura, os deputados aprovaram o texto, inspirado numa lei alemã adoptada em 2018, por 434 votos a favor, 33 contra e 69 abstenções.

O projecto de Lei foi apresentado por Laetitia Avia, uma deputada negra do partido do Presidente Emmanuel Macron, que afirma receber regularmente mensagens racistas e ameaças de morte nas redes sociais.

Obriga as plataformas de Internet a retirar num prazo de 24 horas os conteúdos “ma-nifestamente” ilícitos, sob ameaça de multa de até 1,25 milhão de euros.

Prevê também que o Facebook, Twitter, Instagram e YouTube criem um botão que seja “acessível, simples e claro” para denunciar as mensagens problemáticas.

O documento deve passar pelo Senado antes de ser aprovado definitivamente.