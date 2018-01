Mundo

Aprovado prolongamento do estado de emergência

O Parlamento egípcio aprovou ontem o prolongamento por três meses do estado de emergência no país, instaurado em Abril de 2017, após dois atentados contra igrejas coptas, reivindicados pelo grupo radical “Estado Islâmico” e que causaram 45 mortos.

Medida foi proposta pelo Presidente Abdel al-Sissi

Fotografia: HO | Egyptian Presidency | AFP

A medida de excepção, proposta pelo Presidente Abdel Fattah al-Sisi e validada pelo Parlamento, já foi prolongada por diversas vezes.

Segundo a agência de notícias oficial egípcia, MENA, o decreto presidencial refere que o prolongamento será a partir de 13 de Janeiro.

O estado de emergência amplia consideravelmente os poderes da polícia em matéria de detenção e vigilância e pode restringir a liberdade de movimentos.

O Egipto esteve durante 30 anos em estado de emergência durante o governo de Hosni Mubarak, Presidente derrubado na revolta de 2011.

A revogação da medida foi uma das principais reivindicações durante a re­volta, mas ela só foi levantada um mês antes da chegada ao poder do Presidente originário da Irmandade Mu­çulmana, Mohamed Morsi, em 2012.

Na península do Sinai (leste), o estado de emergência tem estado em vigor de forma permanente a partir de 2014, devido à presença de grupos radicais no nordeste da região.

A decisão de prolongar o estado de emergência acontece um dia depois do presidente da Comissão Eleitoral egípcia anunciar que os eleitores serão chamados às urnas em 26 e 28 de Março para eleger o Presidente da República.

De acordo com Lashem Ibrahim, caso haja segunda volta os eleitores regressam às urnas entre os dias 24 e 16 de Abril.

O Presidente egípcio, Abdel al-Sissi, eleito em 2014 ainda não anunciou se tenciona candidatar-se, mas prevê-se que o faça e que seja reeleito para um novo mandato de quatro anos à frente dos destinos do país.