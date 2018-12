Mundo

Aquarius pode regressar ao mar no próximo ano

A Organização Não Governamental SOS Mediterranée, que na quinta-feira anunciou a suspensão das missões do navio humanitário Aquarius no Mediterrâneo, vai regressar ao mar em 2019 e está a analisar propostas de vários armadores.

Navio suspendeu as operações de resgate e salvamento

Fotografia: DR

“Vamos regressar em breve. Estamos em contacto com armadores e a analisar algumas propostas”, anunciou ontem o director de operações da SOS Mediterranée, Frédéric Penard, durante uma conferência de imprensa em Paris, transmitida através da conta de Twitter da SOS Mediterranée.

Frédéric Penard adiantou que a ONG está a “dialogar com vários Estados” para resolver a questão do pavilhão “e encontrar uma solução consistente”.

“Pôr fim às missões do Aquarius foi uma decisão difícil que tivemos de tomar para repensar as nossas operações e preparar um regresso ao mar o mais depressa possível”, destacou Pénard.

Os Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciaram na quinta-feira que o navio Aquarius terminou as operações de resgate e salvamento, devido às acusações de despejo de “lixo tóxico” no sul de Itália. O navio humanitário, que transportou milhares de migrantes, vai assim parar de navegar, depois da justiça italiana solicitar o seu embargo.

Em comunicado, a responsável dos MSF no Reino Unido, Vickie Hawkins, responsabiliza a Europa pelo fim das missões. “Não só a Europa falhou em providenciar recursos de busca e salvamento, como também sabotou activamente as tentativas de outros em salvar vidas”, pode ler-se no documento.

Segundo a nota, nos últimos 18 meses, os ataques dos Estados da União Europeia ao apoio humanitário e às operações de resgate “foram baseados nas tácticas usadas em alguns dos Estados mais repressivos do mundo” e que o fim das missões “significa que mais vidas serão perdidas no oceano e mais mortes evitáveis ficarão sem testemunhas ou registos”.

A última missão de busca e salvamento do Aquarius terminou a 4 de Outubro de 2018, quando chegou ao porto de Marselha, após o resgate de 58 pessoas. Desde então, o navio, que é também responsabilidade da SOS Me-diterranée, estava bloqueado no porto da cidade francesa, depois de ter perdido a bandeira e o registo panamenho.

Era o último navio a operar a partir da Líbia, um ponto-chave na partida de muitos africanos subsaarianos em direcção à Europa. Só em 2018, estima-se que tenham morrido mais de 2.100 pessoas no Mediterrâneo, provenientes sobretudo de território líbio.

Frédéric Penard, director de operações da SOS Mediterrâneo, que lamentou o fim do Aquarius, bem como “os ataques incessantes contra o navio e seus tripulantes”, revelou que a ONG “estuda as opções para um novo barco e uma nova bandeira”.

Segundo os Médicos Sem Fronteiras, o barco, juntamente com os na-vios de busca e salvamento anteriores-o Bourbon Argos, Dignity, Prudence e Phoenix - ajudou a resgatar mais de 80 mil pessoas no Mar Mediterrâneo, desde 2015. Só o Aquarius fez mais de 30 mil salvamentos.