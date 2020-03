Mundo

Arábia Saudita:Cerca de 300 pessoas detidas por suspeitas de corrupção

A Comissão Nacional Anti-Corrupção investigou 674 pessoas, entre 219 funcionários e ex-funcionários, por alegada corrupção, abuso de poder e apropriação indevida de dinheiros públicos. Dos quais, 298 acabaram detidos.

Segundo a EFE, que cita a agência noticiosa estatal saudita (SPA), dos detidos, 16 estão acusados de estarem envolvidos em casos de branqueamento de capitais e aceitação de subornos durante a outorga de contratos do Ministério da Defesa, entre 2004 e 2014, antes da subida ao trono do rei Salman bin Abdulaziz, em princípios de 2015.

Outras 29 pessoas, das quais quatro oficiais e funcionários do Ministério do Interior, terão cometido crimes de abuso de poder e corrupção. Em 7 de Março , meios de comunicação social norte-americanos noticiaram a detenção do príncipe Ahmed bin Abdulaziz, irmão mais novo do rei Salman, e de Mohammed bin Nayef, sobrinho do rei e anterior príncipe herdeiro.

O nível dos detidos, que enfrentam a acusação de tentativa de golpe, está a alimentar rumores sobre o estado de saúde do rei Salman, que explicaria uma luta pela sucessão. Em finais de 2017, a Arábia Saudita encetou uma campanha de detenções de dezenas de príncipes, políticos em altos cargos e grandes empresários numa purga para combater a corrupção.