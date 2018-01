Mundo

Arábia Saudita coopera no combate ao terrorismo

A Arábia Saudita e o Congo decidiram encontrar soluções para lutar contra o terrorismo, que representa agora uma ameaça ao Sahel, declarou segunda-feira em Brazzaville o ministro saudita dos Negócios Estrangeiros, Abel Ben Ahmed al-Joubeir.

Depois de Macron, Riade anuncia mais apoios contra o terrorismo na região Sahel

Fotografia: ludovic Marin | afp

“A Arábia Saudita trabalha conjuntamente com os Estados Unidos, França e a Alemanha para encontrar soluções na zona do Sahel”, disse o chefe da diplomacia saudita no termo de um encontro segunda-feira, em Brazzaville, com o Chefe de Estado congolês, Denis Sassou Nguesso.

O dirigente acrescentou que as autoridades sauditas contribuíram com 100 milhões de euros para apoiar operações dos países afectados nos planos logístico e militar, mas também a nível do apoio aéreo. “Também consideramos que a luta contra o terrorismo passa pela luta contra estes grupos. Devemos informar os jovens dizendo-lhes que a versão que estes grupos dão do Islão não é a boa”, sublinhou Abdel Ben Ahmed al-Joubeir. A seu ver, é importante “dar-se de novo a esperança a esta camada da população para que parem com a emigração”.

Segundo o chefe da diplomacia saudita, a solução para estes diferentes problemas passa também pela estabilização da situação na Líbia.

“Desejamos reunir os nossos enviados especiais, designadamente o do Congo, da Europa e do nosso país, a fim de que envidem esforços para encontrar uma solução para a crise líbia de forma que este país recupere uma vida normal e disponha de um Governo estável após as próximas eleições”, indicou.

Por outro lado, Abel Ben Ahmed al-Joubeir congratulou-se com “as boas perspectivas” da cooperação bilateral entre o Congo e a Arábia Saudita.

“Temos muitos domínios de cooperação entre os nossos dois Estados”, afirmou, sublinhando que as duas partes poderão trabalhar juntas no sector petrolífero e aumentar investimentos na área do comércio à favor dos dois países.

Os dois interlocutores passaram em revista várias questões de ordem regional e internacional, nomeadamente no que diz respeito à política, à segurança e à estabilidade”.

A situação na região do Sahel tem merecido também a atenção de vários dirigentes europeus, incluindo o Presidente francês, Emmanuel Macron, que recentemente visitou o Níger para garantir o apoio de Paris no combate ao terrorismo.

Durante a sua estada na capital do Níger, em Niamey, em Dezembro do ano passado, Emmanuel Macron reafirmou o seu total apoio ao contingente de tropas do G5-Sahel contra o terrorismo e referiu que o estabelecimento da força multinacional composta por tropas do Mali, Chade, Burkina Faso, Níger e Mauritânia, e apoiado pela França, tem mais um problema operacional do que de dinheiro. Emmanuel Macron anunciara para os primeiros meses de 2018 as operações da força do G5-Sahel.

“Não se trata de dinheiro, é uma questão na rapidez operacional”, disse na ocasião.

A força do Sahel G5 realizou uma operação inicial exploratória em Novembro e deverá aumentar o seu contingente em cerca de 5.000 homens até o segundo semestre de 2018.

O financiamento para esta força levantou um problema, entretanto a Europa decidiu apoiar com 50 milhões de euros.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, lembrou na altura que a Arábia Saudita irá contribuir com 100 milhões de euros e os Emirados Árabes Unidos com outros 30 milhões.

Os grupos 'jihadistas' que actuavam na região, dispersos durante a intervenção francesa Serval em 2013, encontraram um novo fôlego na região, apesar da presença de 12.000 capacetes azuis (MINUSMA/ONU) e da força francesa Barkhane, que tem 4.000 homens.

Estes rebeldes, que multiplicaram os ataques mortais contra essas forças e o exército maliano, estenderam em 2017 as suas acções no centro e sul do Mali, na fronteira com o Níger e Burkina Faso, que também são afectados regularmente pelos ataques terroristas.