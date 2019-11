Mundo

Arcebispo anglicano ferido em confrontos

Um arcebispo anglicano sul-africano está entre os feridos nos confrontos que eclodiram, ontem, numa igreja, na Cidade do Cabo, África do Sul, anunciaram os responsáveis da igreja e de grupos de defesa dos direitos humanos, citados pela AFP.

Thabo Makhoba, arcebispo da Cidade do Cabo, fazia parte de um grupo de clérigos e líderes de direitos humanos que tentavam acalmar os estrangeiros presentes no edifício.

Muitos deles requerem asilo, pedindo transferência da África do Sul para um país mais acolhedor para os refugiados, referiu a agência France Press.

Cerca de 200 pessoas ocupam a igreja de Greenmarket Square, na Cidade do Cabo, após terem sido expulsas pela Polícia, há duas semanas, dos escritórios regionais do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

O pastor Alan Storey afirmou que pediu aos estrangeiros para deixarem a igreja que está “completamente sobrelotada” e não oferece “um ambiente seguro”.

Alan Storey diz que, caso haja um incêndio, “as pessoas podem morrer”.

A situação agravou-se quando o microfone chegou às mãos de um membro do clero estrangeiro que fazia parte da delegação que se dirigia à multidão.

Este foi recebido por gritos, até ao momento em que uma mulher subiu ao palco e roubou-lhe o microfone e fez vários gestos para a multidão, que avançou e começou a esbofetear e a bater o clérigo. “Um dos líderes veio dirigiu-se a ele e derrubou-o, começando uma luta contra ele, e depois os restantes vieram até nós”, disse Chris Nissen, funcionário da Comissão de Direitos Humanos da África do Sul, citado pela France-Press. De acordo com Storey, “toda a delegação foi atacada”. Nas últimas semanas, centenas de estrangeiros estiveram à porta dos escritórios do ACNUR em Pretória.

A África do Sul alberga 268 mil refugiados requerentes de asilo, de acordo com o Governo, e entre os principais países de origem encontram-se Somália, Etiópia, Zimbabwe e RDC.