Mundo

Arcebispo da RDC condena a barbárie

O arcebispo de Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya, qualificou ontem de barbárie a repressão das forças de segurança na marcha não-violenta e pacífica de católicos contra a permanência em funções do Presidente da República Democrática do Congo (RDCongo), Jo­seph Kabila.

“Não podemos mais do que denunciar, condenar e estigmatizar as acções dos nossos valorosos homens de uniforme que traduzem, infelizmente, e nem mais nem menos, a barbárie”, declarou Monsengwo Pasinya, em conferência de imprensa a propósito da repressão das manifestações de domingo, que provocaram 12 mortos, de acordo com os organizadores.

Ontem foram realizadas mais manifestações em Kinshasa. As forças de segurança da RDCongo reprimiram grupos de pessoas nas igrejas com uso de gás lacrimogéneo e impediram marchas proibidas, depois de um apelo de um colectivo católico para uma manifestação contra Kabila. De acordo com as Nações Unidas, a repressão causou a morte de pelo menos cinco pessoas e fez vários feridos, número contrariado pela Polícia da RDCongo, que não registou qualquer morto durante a realização das marchas. “Como poderemos nós confiar nestes dirigentes incapazes de proteger a população, garantir a paz, a Justiça, o amor do povo?”, questionou Monsengwo, uma figura proeminente na história da RDCongo de 1990.

Monsengwo assinalou que “é tempo de a verdade prevalecer sobre mentiras sistémicas na RDC”.