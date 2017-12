Mundo

Argelina Zerrougui chefia missão de paz

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, nomeou Leila Zerrougui como sua nova representante especial e chefe da Missão de Estabilização da ONU na República Democrática do Congo (Monusco), informou fonte do gabinete de Guterres.

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, nomeou Leila Zerrougui como sua nova representante especial e chefe da Missão de Estabilização da ONU na República Democrática do Congo (Monusco), informou fonte do gabinete de Guterres.

A jurista argelina sucede a Maman Sidikou, do Níger, que termina a missão no próximo mês e a quem o Secretário-Geral da ONU agradeceu pela liderança e serviço prestado enquanto chefe da Monusco.

Zerrougui já havia trabalhado no país africano como representante especial adjunta na Missão da ONU entre 2008 e 2012. Ela passou os últimos cinco anos em Nova Iorque como representante especial para Crianças em Conflitos Armados.

Numa nota emitida quarta-feira, o porta-voz de Guterres refere que a nova chefe da Monusco é especialista em Direitos Humanos e Administração da Justiça e tem mais de 30 anos de experiência na área do Direito e de protecção de civis, bem como um registo comprovado de gestão e liderança.

O porta-voz do chefe da ONU lembra a carreira distinta que Zerrougui teve no fortalecimento do Estado de Direito e na defesa de estratégias e acções para a protecção de grupos vulneráveis, especialmente mulheres e crianças.

De 2001 a 2003, a antiga professora na Escola Superior de Magistratura da Argélia foi membro do Grupo de Trabalho sobre detenção arbitrária no âmbito do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, onde exerceu o cargo de presidente-relatora do órgão.

Antes de ocupar postos internacionais, a nova chefe da Monusco também exerceu um cargo no Supremo Tribunal argelino no ano 2000.