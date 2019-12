Mundo

Argelinos vão amanhã votar num ambiente de contestação

A campanha eleitoral para as eleições presidenciais de hoje na Argélia, destinadas a designar o sucessor do ex-Presidente Abdelaziz Bouteflika, terminou domingo, após três semanas marcadas por intensos protestos de rua.

Fotografia: DR

Os cinco candidatos, face a esses protestos, tiveram grande dificuldade em divulgar a sua mensagem desde o início da campanha, a 17 de Novembro, tornando difícil vaticinar o favorito de um escrutínio imposto pelos actuais dirigentes interinos e a hierarquia militar.

Ainda na sexta-feira, uma multidão compacta voltou a desfilar em Argel e por todo o país contra o poder e as presidenciais, sob a palavra de ordem “Não ao voto”.

Na Argélia, o debate não se centrou nos eventuais favoritos à eleição, mas antes em saber quem é a favor do escrutínio e quem é contra. Após ter obtido, a 2 de Abril, a demissão de Bouteflika, que tinha manifestado a intenção de se apresentar a um quinto mandato, o “Hirak”, nome pelo qual é conhecida a contestação popular, exige, agora, o desmantelamento do “sistema”, no poder desde a independência, em 1962, e pede que órgãos de transição independentes preparem os actos eleitorais.

O movimento popular, sem uma liderança específica, considera que estas eleições apenas pretendem a “regeneração” de um poder desacreditado e envelhecido, para garantir a sua permanência e manter os privilégios.

Ali Benflis, Abdelmajid Tebboune, Azzedine Mihoubi, Abdelaziz Belaid e Abdelkader Bengrina são os cinco candidatos que se apresentam à corrida presidencial. Três deles ocuparam altas funções na Frente de Libertação Nacional (FLN), com dois no cargo de Primeiro-Ministro do Presidente deposto.

No último discurso, o general Ahmed Gaid Salah, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e que se tem revelado o “homem forte” do país da África do Norte, mostrou-se convicto que “o povo argelino vai empenhar-se neste crucial desafio nacional através de uma participação massiva nas presidenciais, com toda a liberdade e transparência”.

Após Bouteflika ter anulado, pouco antes do seu afastamento, as presidenciais previstas para 18 de Abril, o novo poder transitório marcou um escrutínio para 4 de Julho mas foi forçado a desconvocar devido à ausência de candidatos.

Agora, o poder optou por não recuar, pressionado pela alta hierarquia militar que pretende ultrapassar rapidamente a crise política e institucional.

Nas legislativas de 2017, apenas 37 por cento dos eleitores foram às urnas, enquanto a taxa de abstenção nas presidenciais de 2014 rondou os 50 por cento, números provavelmente empolados, segundo admitiram na ocasião diversos observadores. Agora, a indiferença parece ter cedido lugar à contestação activa. Segundo o presidente da Autoridade Nacional Independente das Eleições (ANIE), Mohamed Charif, as listas eleitorais incluem 24.474.161 eleitores, incluindo 914.308 inscritos no estrangeiro. Durante a campanha, não foi disponibilizada qualquer sondagem para avaliar a possível participação no escrutínio.