Armadilhas matam leões e outros animais perto da reserva no Quénia

Mais de 430 crianças recebem apoio financeiro

Ao todo, 438 crianças menores de cinco anos, integradas em 414 famílias vulneráveis das aldeias Cabari, Kissamba, Zunga e Calumbo, no município do Uíge, começaram, ontem, a receber apoio financeiro do Governo, no âmbito do projecto de Apoio à Protecção Social (APROSOC), do Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU), para transferências sociais monetárias “Valor criança”.