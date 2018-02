Mundo

Artur Silva tem a dura missão de "salvar"o país

Altino Matos

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou ontem o antigo chefe da diplomacia guineense Artur Silva novo primeiro-ministro do país, numa altura em que existe um clima bastante austero nas entre a presidência e o PAIGC.

Políticos guineense estão em dificuldade para estabelecer uma plataforma que resulte em consenso para ultrapassar a crise

Fotografia: Jaimagens/fotógrafo

O novo primeiro-ministro, Artur Silva, vai ser posto à prova ao ser obrigado a acalmar os ânimos entre o Presidente da República, José Mário Vaz, e o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, que culpou o próprio Chefe de Estado pelos incidentes à volta do congresso do seu partido.

Artur Silva, cuja tomada de posse está marcada para hoje, segundo a nota da presidência da Guiné-Bissau, ainda não se pronunciou sobre o estado político do país, mas é fácil adivinhar que a sua missão não nada cómoda, a julgar pela falta de entendimento das principais forças políticas do país. O primeiro-ministro recém-nomeado tem como principal missão organizar consensos que permita a criação do quadro para a realização das próximas eleições. Artur Silva é um homem com experiência política na área das relações internacionais e cooperação, fruto da sua missão como ministro dos Negócios Estrangeiros.

Artur Silva já desempenhou as funções de ministro da Defesa, da Educação e das Pescas. É um engenheiro ligado às pescas, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) do Brasil. Segundo as últimas declarações do Presidente da República, a crise na Guiné-Bissau resulta da falta de consensos dos líderes políticos, o que “deixa toda a responsabilidade em minhas mãos para organizar quadros de aproximações entre as partes, que passam pela nomeação do primeiro-ministro do país, figura sem a qual nada pode andar para frente”.

José Mário Vaz denunciou uma série de falhas na dinâmica dos partidos, sendo delas resultante todo quadro negativo que inviabiliza a aplicação do Acordo de Concri, promovido pela CEDEAO.

Depois de o Chefe de Estado exonerar o anterior primeiro-ministro, Umaro Sissoco Embalo, a seu pedido, o país entrou praticamente numa rota “non stop”, a partir da qual não deve esperar grande coisa, e nem mesmo a nomeação de Artur Silva pode remediar a situação. Os representantes da comunidade internacional na Guiné-Bissau fizeram um ultimato ao Presidente José Mário Vaz, mas este respondeu com diplomacia, tendo reconhecido que “a solução para a Guiné-Bissau apenas pode vir de fora”, referindo-se aos apoios das Nações Unidas, CEDEAO e Estados Unidos.

O líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, responsabilizou ontem o Presidente do país de ser o mandante do "sequestro à sede" do partido em Bissau. Numa conferência de imprensa num hotel, na presença de dezenas de militantes, alguns em lágrimas, Domingos Simões Pereira, com os olhos embargados, afirmou que o Presidente guineense, José Mário Vaz, "está refém do grupo dos 15" deputados expulsos do PAIGC, pelos quais, acusou, age.

Em audiência concedida a uma entidade estrangeira, José Mário Vaz teria afastado qualquer hipótese de intervir no problema com o PAIGC, afirmou Domingos Simões Pereira, acrescentando que o Presidente guineense considerou tratar-se de um assun-to judicial.

"Tratando-se de uma questão judicial ele não tem condições para intervir, mas o que ele pensa ser a chave para resolver o problema seria pedir ao presidente do PAIGC que se sentasse à mesa e negociasse com o coordenador do grupo dos 15", sublinhou Simões Pereira. A polícia cercou a sede do PAIGC desde a última madrugada, impedindo aquele partido de iniciar o seu congresso, alegando o cumprimento de ordens judiciais, determinadas por vários tribunais. As alegadas ordens judiciais teriam sido solicitadas por militantes que se consideram injustamente excluídos do congresso.

Para o líder do PAIGC, a polícia está a agir "a mando do Presidente" que por sua vez, recorre aos instrumentos do Estado "para satisfazer as vontades do grupo dos 15" deputados expulsos do partido, por alegada indisciplina partidária, observou.

Domingos Simões Pereira exorta o Presidente do país a mandar levantar o cerco à sede do partido, sob pena de ser considerado "um fora de lei" que, frisou, não merece e nem deve ser respeitado pelos ci­dadãos. O líder do PAIGC não percebe, igualmente, a "passividade da Ecomib", força de interposição da África Ocidental instalada na Guiné-Bissau e espera que a comu-

nidade internacional, nomeadamente o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas, ajam de forma a criar condições de segurança para que o partido possa realizar o seu congresso.

Domingos Simões Pereira lembrou que a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), que tem tentado mediar a crise guineense, actua com mandato da União Africana que, por sua vez, age em nome do Conselho de Segurança da ONU.