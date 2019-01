Mundo

“As irregularidades podem irritar o povo”

A Igreja Católica na República Democrática do Congo advertiu no fim-de-semana que “são as irregularidades” que podem “irritar o povo” e levar à sublevação caso os resultados das eleições de 30 de Dezembro desvirtuem “a verdade das urnas”.

Em carta enviada à Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI), o presidente da Conferência Episcopal Nacional do Congo (Cenco), o arcebispo Marcel Utembi, afirmou que “será da responsabilidade da CENI” se houver “uma revolta da população” congolesa.

“São as irregularidades que podem irritar a população e o mais grave será publicar os resultados, ainda que provisórios, que não se conformam com a verdade”, escreveu Marcel Utembi, na carta a que teve acesso a Rádio Okapi, que emite no âmbito da missão das Nações Unidas na RDC.

Observadores e oposição referem que as primeiras eleições livres desde a independência da Bélgica, em 1960, registaram irregularidades. A missiva da Cenco foi redigida em resposta à CENI, que acusou a Cenco de “intoxicar a população”, depois de ter revelado, na quinta-feira passada, que indicações verbais recolhidas em centros de votação permitiram à Igreja Católica saber quem será o sucessor de Joseph Kabila na Presidência da RDC.

No sábado, a CENI adiou para a próxima semana a divulgação dos resultados das eleições na RDC quando estavam apurados quase 50 por cento dos votos. Entretanto, numa conferência de imprensa convocada no domingo, em Kinshasa, a Comissão Nacional Eleitoral Independente não anunciou nenhuma nova data para a divulgação dos resultados provisórios das eleições presidenciais. O presidente da CENI, Corneille Nangaa, disse que a comissão apurou apenas pouco mais de metade dos votos.que a comissão apurou apenas pouco mais de metade dos votos.