Descontos do INSS explicados ao público

O desconto da Segurança Social sobre o salário ilíqui-do, que vigora desde o dia 19 do mês em curso, no quadro do novo Regime da Protecção Social Obrigatória publicado em Setembro, é explicado à opinião pública numa conferência de imprensa organizada hoje, em Luanda, pelo INSS.