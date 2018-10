Mundo

Austrália desloca navio de guerra para a região

A Austrália deslocou para o Mar da China Oriental uma fragata da Marinha de Guerra com mísseis teleguiados no quadro dos esforços dos países que pretendem aplicar sanções contra a Coreia do Norte.

Fotografia: DR

O marechal Mel Hupfeld, responsável pelas Operações Conjuntas das Forças de Defesa Australianas, disse hoje que o navio, com 230 militares a bordo, vai contar com o apoio de um avião de vigilância militar AP-3C Orion que se encontra no Japão.