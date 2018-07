Mundo

Chefe de Estado afegão ordena reinício da guerra

O Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, anunciou ontem o fim do cessar-fogo unilateral, decretado em meados de Junho, e ordenou às forças governamentais a retomada das operações em todo o país.

Ashraf Ghani insiste no fim das hostilidade contra talibãs

Fotografia: DR

Ghani, falava numa conferência de imprensa em Cabul, assegurou, no entanto, que não desistiu dos esforços de paz e apelou aos talibãs que se juntem a eles, e assegurou que não haverá “nenhum acordo secreto”. “O cessar-fogo terminou, as forças de defesa e de segurança estão autorizadas a retomarem as operações militares”, disse.

“O anúncio do cessar-fogo foi calorosamente acolhido pela população e pelo resto do mundo. As pessoas exigem paz ao Governo e aos talibãs, o Governo aceitou lançar o apelo, cabe, agora, aos talibãs responderem positivamente”, insistiu.

Ghani decretou o cessar-fogo, por ocasião da celebração do Eid al-Fitr, que marca o fim do jejum do Ramadão, em meados de Junho.

A trégua foi respeitada pelos talibãs, durante três dias, e a entrada destes, desarmados em Cabul e várias outras cidades, foi festejada pelas populações.

Ghani propôs prolongar a trégua por 10 dias, a partir de 20 de Junho, mas os talibãs recusaram e retomaram os ataques contra as forças militares e a polícia.

“Uma coisa é clara: a maioria dos talibãs também deseja a paz, o cessar-fogo, mostrou que estão cansados de combater”, disse Ghani que apelou à população que “pressionem os talibãs”.

A trégua, que excluiu apenas o grupo extremista Estado Islâmico, foi a primeira em 17 anos de guerra, no Afeganistão.