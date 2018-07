Mundo

Coreia do Norte barra optimismo de Washington

Os Estados Unidos consideraram “muito produtivas” as discussões deste fim-de-semana sobre a desnuclearização da Coreia do Norte, enquanto Pyongyang considerou como “muito lamentável” a atitude de Washington.

Fotografia: DR

Pouco depois de o secretário de Estado americano Mike Pompeo afirmar que as conversações de dois dias com a Coreia do Norte para desmantelar o arsenal nuclear de Pyongyang foram “muito produtivas”, seu interlocutor norte-coreano denunciou as “exigências ávidas” e uma atitude “extremamente lamentável” de Washington. “A atitude americana e as posições tomadas durante as discussões de alto nível na sexta-feira e sábado foram extremamente lamentáveis” declarou o Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, em comunicado à Yonhap.