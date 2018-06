Mundo

Coreia do Sul pondera suspensão de exercícios militares com os EUA

O Presidente sul-coreano mostrou-se disponível para suspender os exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos para contribuir para o actual clima de diálogo com a Coreia do Norte.

Ao falar ontem durante uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, Moon Jae-in disse não excluir essa possibilidade se a Coreia do Norte “implementar medidas de desnuclearização” e se “continuar o diálogo sincero de Pyongyang com Seul e Washington com vista a reduzir as hostilidades”.