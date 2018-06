Mundo

Coreias abrem fronteiras para encontro de famílias

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul vão permitir que as famílias divididas pela guerra de 1950-1953 se reencontrem, confirmou nesta sexta-feira ao The Independent, o ministro da Unificação da Coreia do Sul.

As reuniões temporárias vão decorrer no resort Diamond Mountain, entre os dias 20 e 26 de Agosto, acrescentou o ministro.A notícia refere que cada uma das Coreias vai enviar 100 participantes para os encontros. O último encontro semelhante realizou-se em 2015.