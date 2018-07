Desabamento da barragem deixa pelo menos 100 desaparecidos

Provas de juvenis e de esperanças de judo disputados no pavilhão principal da Cidadela

Os Campeonatos Nacionais de juvenis e esperança de judo, em ambos os sexos, disputa-se de 17 a 19 de Agosto, no pavilhão principal da Cidadela, no distrito urbano do Rangel, com a participação de representantes das províncias do Bengo, Benguela, Cuanza-Sul, Luanda e Uíge.