Cuando Cubango FC testa com o Libolo

Com o objectivo de realizar os jogos necessários, de modo a conferir aos jogadores "maturidade competitiva", a equipa do Cuando Cubango defronta o Recreativo do Libolo, amanhã às 9h00, no relvado sintético da Universidade Metodista, em jogo amistoso, no âmbito do estágio de pré-época, que realizam em Luanda.