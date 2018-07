Mundo

Ex-primeiro-ministro detido e impedido de receber médico

O ex-primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, foi preso no dia 13 de Julho e está impedido de receber a visita do seu médico pessoal, disse hoje a porta-voz da Liga Muçulmana Paquistanesa (PML-N), Maryam Aurangzeb, à agência de notícias francesa AFP.

Enquanto isso, o partido do ex-primeiro-ministro, acusou as autoridades paquistanesas de o impedirem de receber a visita do seu médico pessoal.“O primeiro-ministro interino, Nasir ul Mulk, e o responsável interino do Governo do Punjab, Hasan Askari, foram abordados para permitir que Sharif tenha acesso ao seu médico pessoal, mas nenhum dos nossos pedidos foi bem-sucedido”, disse Maryam Aurangzeb.