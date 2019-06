Governo de Hong Kong mantém proposta de lei sobre extradição

Palancas cumprem fase decisiva da preparação

Com o objectivo de conferir maior entrosamento e elevar a capacidade competitiva dos jogadores, depois da vitória no amistoso de sábado diante da Guiné Bissau, por 2-0, em Penafiel (Portugal), a Selecção Nacional de Honras de futebol volta a testar baterias frente à África do Sul, a 19 do corrente, no Egipto, palco da 32ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN).