Grupo Estado Islâmico perde último reduto no sul da Síria

O Governo sírio anunciou no fim-de-semana a reconquista do último reduto do Estado Islâmico (EI) no sul do país, após duros combates contra o grupo “jihadista”.

Fotografia: DR

“As forças governamentais conquistaram a aldeia de Tlul al Safa, após intensos bombardeamentos contra as posições do EI”, disse fonte do Exército à agência Sana.