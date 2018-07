Mundo

Gruta "da Moça Reclinada" passa a museu para atrair turistas

O complexo de cavernas onde os 12 jovens e o seu treinador de futebol ficaram presos poderá ser transformado num museu dedicado ao resgate. A proposta foi apresentada quarta-feira pelo chefe da operação de resgate.

“Essa área vai-se tornar um museu vivo para mostrar como foi a operação de resgate”, disse Narongsak Osottanakorn, que liderou a operação. “Uma base de dados interactiva será criada e essa será uma grande atração turística para a Tailândia”, acrescentou.

Mas o primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-och, havia dito na terça-feira que era necessário aumentar a segurança dentro e fora da caverna para proteger turistas que visitassem o local.

Moradores da vila próxima dizem que a caverna é conhecida por ter tendência de ficar inundada e disseram que já pediram às autoridades que colocassem avisos mais claros no local.

A gruta foi encerrada por tempo indeterminado, disse um responsável local do Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas. O dirigente apontou para a necessidade de recuperar-se o parque em torno da caverna.

O complexo denomina-se Tham Luang Nang Non (caverna da moça reclinada, na língua local). O nome diz respeito a uma lenda relacionada ao local, segundo a qual uma linda princesa fugiu para a caverna com o amante plebeu. O pai enviou soldados para matar o homem e a princesa suicidou-se; as montanhas à volta teriam então adquirido o contorno do corpo da princesa.