Mundo

Índia ultrapassa a China em 2022

A população da Índia deverá ultrapassar a da China, actualmente o país mais populoso do mundo, no ano de 2022, de acordo com novos dados divulgados ontem pelo Banco Mundial.

A Índia e a China são os países mais populosos

Fotografia: DR

“A China, com 1,4 mil milhões de habitantes é o país mais populoso do mundo em 2017. No entanto, a Índia, segundo país mais populoso, com 1,3 mil milhões de pessoas, deverá superar a população da China até 2022”, revelam dados do Banco Mundial, disponíveis no portal da instituição sobre saúde, nutrição e população mundial, através de gráficos e tabelas que apresentam previsões até 2050.

Em 2022, as previsões indicam que a população da Índia é de 1.411.415.000 e a da China é de 1.404.652.000. Dados revelam que a taxa de fertilidade da China diminuiu.