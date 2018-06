Índia é o país mais perigoso do mundo para as mulheres

Número de turistas sul-africanos cresceu nos últimos meses

O número de turistas sul-africanos a entrar no país, a partir dos postos fronteiriços da província do Cunene com a vizinha República da Namíbia, subiu de 105, de Janeiro a Maio de 2017, para 537 no período homólogo deste ano, resultado da operacionalização do acordo de supressão de vistos nos passaportes ordinários, em vigor desde Dezembro do ano passado.