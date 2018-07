Inundações adiam cimeira entre União Europeia e Japão

Lourenço António brilha na pista dos Coqueiros

Com o registo de 15 minutos e 35 segundos, Lourenço António, fundista do Petro de Luanda brilhou nos 5.000 metros, numa corrida referente à oitava jornada do Campeonato Provincial de Atletismo de Luanda disputada na pista do Estádio Municipal dos Coqueiros.